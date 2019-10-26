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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Фортуна
Падерборн - Фортуна: обзор матча 26 октября 2019
Падерборн
26.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
43'
А. Сабири
64'
С. Шонлау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Фортуна
Желтая карточка
Л. Килиан
90'
+3
83'
Желтая карточка
А. Моралес
Желтая карточка
М. Дрегер
78'
ГОЛ! 2:0!
С. Шонлау
Пас отдал
К. Прегер
64'
Желтая карточка
Б. Золински
57'
52'
Желтая карточка
Ж. Циммер
48'
Желтая карточка
Д. Ковнацки
ГОЛ! 1:0!
А. Сабири
Пас отдал
К. Прегер
43'
Желтая карточка
К. Гясула
30'
Желтая карточка
А. Сабири
23'
22'
Желтая карточка
М. Циммерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
10
Кай Прегер
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фортуна
10
Рувен Хеннингс
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
80
Каули
АП
11
Свен Михель
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
4-3-1-1
25
Цингерле
4
Шонлау
15
Килиан
29
Коллинс
37
Дрегер
10
Сабири
19
Василиадис
52
Гясула
17
Хольтманн
31
Золински
3-2-1-1-1
10
Хеннингс
25
Циммерманн
4
Нуху
23
Айхан
4
Хоффманн
17
Гисельман
13
Бодзек
37
Текпетей
9
Ковнацки
Остались в запасе
Падерборн
Фортуна
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
80
Каули
АП
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
27
Эрик Томми
ЛП
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
80
Каули
АП
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
Остались в запасе
27
Эрик Томми
ЛП
33
Флориан Кастенмайер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Падерборн - Фортуна
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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