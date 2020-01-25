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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Падерборн
Фрайбург - Падерборн: обзор матча 25 января 2020
Фрайбург
25.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Падерборн
48'
К. Антви-Адджей
84'
А. Сабири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Падерборн
Желтая карточка
Л. Вальдшмидт
90'
88'
Замена
Б. Золински
️️️️
А. Сабири
Желтая карточка
Д. Хайнц
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Сабири
Желтая карточка
Я. Хаберер
83'
76'
Замена
У. Хюнемайер
️️️️
К. Гясула
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
К. Чан Хун
71'
62'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Д. Србени
59'
Вторая желтая
Д. Коллинс
Замена
Н. Хефлер
️️️️
М. Гульде
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Антви-Адджей
Замена
В. Грифо
️️️️
А. Абраши
46'
Желтая карточка
Л. Хелер
31'
29'
Желтая карточка
Д. Коллинс
14'
Желтая карточка
К. Гясула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шволов
5
Гульде
3
Хайнц
4
Кох
30
Гюнтер
7
Шмид
19
Хаберер
6
Абраши
22
Чан Хун
9
Хелер
18
Петерсен
3-4-1-2
25
Цингерле
4
Шонлау
29
Коллинс
13
Штродьек
19
Василиадис
52
Гясула
10
Сабири
21
Янс
18
Антви-Адджей
10
Прегер
7
Србени
5
Гульде
27
Хефлер
27
Хефлер
5
Гульде
6
Абраши
32
Грифо
32
Грифо
6
Абраши
22
Чан Хун
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
22
Чан Хун
7
Србени
17
Хольтманн
17
Хольтманн
7
Србени
52
Гясула
2
Хюнемайер
2
Хюнемайер
52
Гясула
10
Сабири
31
Золински
31
Золински
10
Сабири
Остались в запасе
Фрайбург
Падерборн
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
10
Рифет Капич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
10
Рифет Капич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Фрайбург - Падерборн
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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