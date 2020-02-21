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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Падерборн
Бавария - Падерборн: обзор матча 21 февраля 2020
Бавария
21.02.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Падерборн
25'
С. Гнабри
70'
Р. Левандовски
88'
Р. Левандовски
44'
Д. Србени
75'
С. Михель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Падерборн
ГОЛ! 3:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
88'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
К. Толиссо
87'
84'
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
81'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Д. Србени
75'
ГОЛ! 2:2!
С. Михель
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
70'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Одриосола
63'
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Коутиньо
63'
61'
Желтая карточка
С. Михель
Желтая карточка
Л. Эрнандес
54'
53'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Мамба
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Србени
Пас отдал
К. Штродьек
34'
Желтая карточка
К. Гясула
29'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Г. Хольтманн
ГОЛ! 1:0!
С. Гнабри
Пас отдал
К. Толиссо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Рифет Капич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
19
Дэвис
21
Эрнандес
5
Алаба
20
Одриосола
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
11
Коутиньо
7
Гнабри
9
Левандовски
2-3-2-3
25
Цингерле
13
Штродьек
4
Шонлау
21
Янс
19
Василиадис
52
Гясула
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
10
Прегер
45
Мамба
7
Србени
11
Коутиньо
21
Коман
21
Коман
11
Коутиньо
8
Толиссо
11
Зиркзее
11
Зиркзее
8
Толиссо
20
Одриосола
13
Мюллер
13
Мюллер
20
Одриосола
17
Хольтманн
27
Ястржембски
27
Ястржембски
17
Хольтманн
7
Србени
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
7
Србени
45
Мамба
11
Михель
11
Михель
45
Мамба
Остались в запасе
Бавария
Падерборн
43
Леон Даяку
ЦФ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
43
Леон Даяку
ЦФ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Бавария - Падерборн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
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