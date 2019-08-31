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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Падерборн
Вольфсбург - Падерборн: обзор матча 31 августа 2019
Вольфсбург
31.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Падерборн
56'
Й. Брекало
12'
Каули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Падерборн
90'
+6
Желтая карточка
К. Гясула
88'
Желтая карточка
Г. Хольтманн
63'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
ГОЛ! 1:1!
Й. Брекало
Пас отдал
В. Вегхорст
56'
12'
ГОЛ! 0:1!
Каули
Пас отдал
Ш. Мамба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
80
Каули
АП
45
Штрели Мамба
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Падерборн
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кастелс
21
Руссийон
31
Кнохе
25
Брукс
12
Вилльям
23
Гилявоги
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
27
Са
9
Вегхорст
4-2-2-2
24
Хут
37
Дрегер
2
Хюнемайер
13
Штродьек
29
Коллинс
52
Гясула
19
Василиадис
80
Каули
18
Антви-Адджей
11
Михель
45
Мамба
Остались в запасе
Вольфсбург
Падерборн
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Вольфсбург - Падерборн
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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