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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Падерборн
Боруссия М - Падерборн: обзор матча 18 декабря 2019
Боруссия М
18.12.2019, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Падерборн
46'
А. Плеа
67'
Л. Штиндль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Падерборн
87'
Желтая карточка
Б. Золински
87'
Желтая карточка
С. Василиадис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Штиндль
67'
66'
Желтая карточка
С. Шонлау
Желтая карточка
О. Вендт
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
Л. Штиндль
46'
Желтая карточка
Т. Янчке
33'
27'
Желтая карточка
Ш. Мамба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Падерборн
15
Лука Килиан
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
80
Каули
АП
7
Марлон Риттер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
24
Янчке
6
Закария
10
Нойхаус
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
2-3-1-3
15
Килиан
4
Шонлау
29
Коллинс
21
Янс
19
Василиадис
52
Гясула
17
Хольтманн
10
Прегер
11
Михель
45
Мамба
Остались в запасе
Боруссия М
Падерборн
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
80
Каули
АП
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
80
Каули
АП
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия М - Падерборн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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