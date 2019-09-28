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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Бавария
Падерборн - Бавария: обзор матча 28 сентября 2019
Падерборн
28.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
68'
К. Прегер
84'
Д. Коллинс
15'
С. Гнабри
55'
Ф. Коутиньо
79'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Бавария
Желтая карточка
С. Василиадис
90'
+3
Замена
Х. Шелтон
️️️️
К. Гясула
85'
ГОЛ! 2:3!
Д. Коллинс
84'
80'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Р. Левандовски
79'
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Н. Зюле
Замена
М. Риттер
️️️️
Каули
73'
ГОЛ! 1:2!
К. Прегер
Пас отдал
М. Дрегер
68'
Замена
К. Прегер
️️️️
Б. Золински
62'
55'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
С. Гнабри
46'
Замена
А. Дэвис
️️️️
Т. Алькантара
46'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Эрнандес
43'
Желтая карточка
Н. Зюле
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
80
Каули
АП
31
Бен Золински
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Падерборн
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
14
Хири Шелтон
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-2-2-2
24
Хут
15
Килиан
2
Хюнемайер
29
Коллинс
37
Дрегер
19
Василиадис
52
Гясула
18
Антви-Адджей
80
Каули
11
Михель
31
Золински
4-1-1-3-1
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
25
Зюле
21
Эрнандес
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
11
Коутиньо
21
Коман
9
Левандовски
52
Гясула
14
Шелтон
14
Шелтон
52
Гясула
80
Каули
7
Риттер
7
Риттер
80
Каули
31
Золински
10
Прегер
10
Прегер
31
Золински
6
Алькантара
19
Дэвис
19
Дэвис
6
Алькантара
21
Эрнандес
88
Мартинес
88
Мартинес
21
Эрнандес
9
Левандовски
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Падерборн
Бавария
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Падерборн - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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