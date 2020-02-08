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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Падерборн
Шальке-04 - Падерборн: обзор матча 08 февраля 2020
Шальке-04
08.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Падерборн
63'
А. Кутуджу
81'
К. Гясула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Падерборн
90'
+1
Желтая карточка
Л. Цингерле
90'
+1
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
К. Прегер
84'
Желтая карточка
Л. Янс
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
Т. Беккер
82'
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Гясула
Пас отдал
К. Прегер
72'
Желтая карточка
Ш. Мамба
Желтая карточка
О. Маскарель
72'
70'
Замена
Д. Србени
️️️️
Б. Золински
ГОЛ! 1:0!
А. Кутуджу
Пас отдал
Б. Очипка
63'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
М. Грегоритч
56'
Желтая карточка
М. Настасич
53'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
О. Кабак
37'
11'
Замена
К. Гясула
️️️️
А. Сабири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нюбель
5
Очипка
5
Кабак
22
Настасич
8
Беккер
8
Маскарель
18
Шепф
22
МакКенни
77
Арит
11
Грегоритч
14
Раман
3-3-1-3
25
Цингерле
29
Коллинс
13
Штродьек
4
Шонлау
19
Василиадис
10
Сабири
21
Янс
18
Антви-Адджей
45
Мамба
31
Золински
10
Прегер
5
Кабак
20
Тодибо
20
Тодибо
5
Кабак
8
Беккер
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
8
Беккер
11
Грегоритч
23
Кутуджу
23
Кутуджу
11
Грегоритч
10
Прегер
27
Ястржембски
27
Ястржембски
10
Прегер
10
Сабири
52
Гясула
52
Гясула
10
Сабири
31
Золински
7
Србени
7
Србени
31
Золински
Остались в запасе
Шальке-04
Падерборн
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Левент Мерджан
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
34
Михаэль Лангер
ВР
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Шальке-04 - Падерборн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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