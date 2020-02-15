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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Герта
Падерборн - Герта: обзор матча 15 февраля 2020
Падерборн
15.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Герта
51'
Д. Србени
10'
Д. Боята
67'
Д. Коллинс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Герта
Желтая карточка
Д. Коллинс
73'
68'
Желтая карточка
М. Кунья
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Коллинс
Желтая карточка
С. Шонлау
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Србени
Пас отдал
К. Антви-Адджей
51'
50'
Желтая карточка
Н. Штарк
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боята
Пас отдал
С. Аскасибар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-3-1-3
25
Цингерле
4
Шонлау
29
Коллинс
13
Штродьек
21
Янс
19
Василиадис
52
Гясула
18
Антви-Адджей
45
Мамба
10
Прегер
31
Золински
3-3-2-2
22
Ярстейн
4
Рекик
4
Штарк
28
Боята
22
Пекарик
10
Майер
7
Миттельштадт
5
Скьельбред
25
Аскасибар
9
Пентек
10
Кунья
Остались в запасе
Падерборн
Герта
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Анте Чович
Статистика матча Падерборн - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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