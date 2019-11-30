Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - РБ Лейпциг
Падерборн - РБ Лейпциг: обзор матча 30 ноября 2019
Падерборн
30.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
62'
Ш. Мамба
73'
К. Гясула
3'
П. Шик
4'
М. Забитцер
26'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - РБ Лейпциг
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
90'
+4
Желтая карточка
К. Гясула
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Т. Вернер
Замена
А. Сабири
️️️️
Л. Янс
85'
75'
Замена
М. Кунья
️️️️
П. Шик
74'
Желтая карточка
П. Шик
ГОЛ! 2:3!
К. Гясула
Пас отдал
К. Антви-Адджей
73'
Замена
С. Михель
️️️️
Б. Золински
73'
ГОЛ! 1:3!
Ш. Мамба
Пас отдал
Л. Янс
62'
61'
Замена
А. Айдара
️️️️
М. Забитцер
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
61'
56'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Н. Мукиэле
44'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Желтая карточка
Д. Коллинс
33'
26'
ГОЛ! 0:3!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Нкунку
4'
ГОЛ! 0:2!
М. Забитцер
Пас отдал
Н. Мукиэле
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Шик
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
10
Рифет Капич
ЦП
80
Каули
АП
11
Свен Михель
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
3-3-1-3
25
Цингерле
4
Шонлау
15
Килиан
29
Коллинс
21
Янс
19
Василиадис
52
Гясула
17
Хольтманн
10
Прегер
31
Золински
45
Мамба
3-4-3
38
Мвого
20
Мукиэле
16
Клостерманн
2
Упамекано
27
Лаймер
6
Демме
20
Забитцер
31
Илсанкер
14
Шик
11
Вернер
28
Нкунку
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
21
Янс
10
Сабири
10
Сабири
21
Янс
31
Золински
11
Михель
11
Михель
31
Золински
20
Мукиэле
4
Сараччи
4
Сараччи
20
Мукиэле
20
Забитцер
21
Айдара
21
Айдара
20
Забитцер
14
Шик
10
Кунья
10
Кунья
14
Шик
Остались в запасе
Падерборн
РБ Лейпциг
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
80
Каули
АП
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
Остались в запасе
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Падерборн - РБ Лейпциг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
Новости команд
Все
Падерборн
РБ Лейпциг
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+