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Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Вольфсбург
Падерборн - Вольфсбург: обзор матча 02 февраля 2020
Падерборн
02.02.2020, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 4
Завершен
Вольфсбург
22'
Б. Золински
72'
С. Василиадис
26'
Р. Кнохе
40'
Д. Гинчек
60'
Д. Гинчек
76'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Вольфсбург
90'
+3
Замена
В. Са
️️️️
А. Мехмеди
84'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
С. Василиадис
80'
76'
ГОЛ! 2:4!
М. Арнольд
Желтая карточка
У. Хюнемайер
75'
74'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Д. Гинчек
Замена
С. Михель
️️️️
Д. Србени
74'
ГОЛ! 2:3!
С. Василиадис
Пас отдал
А. Сабири
72'
Желтая карточка
К. Штродьек
64'
Замена
Ш. Мамба
️️️️
Б. Золински
61'
60'
ГОЛ! 1:3!
Д. Гинчек
Пас отдал
Р. Штеффен
57'
Желтая карточка
М. Понграчич
Замена
У. Хюнемайер
️️️️
Л. Янс
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гинчек
Пас отдал
К. Шлагер
33'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Красная карточка
Г. Хольтманн
33'
26'
ГОЛ! 1:1!
Р. Кнохе
Пас отдал
М. Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Б. Золински
Пас отдал
К. Штродьек
22'
10'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
10
Рифет Капич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
2-3-2-3
25
Цингерле
13
Штродьек
4
Шонлау
21
Янс
10
Сабири
19
Василиадис
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
7
Србени
10
Прегер
31
Золински
4-1-2-1-2
1
Кастелс
12
Вилльям
31
Кнохе
5
Понграчич
21
Руссийон
23
Гилявоги
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
10
Гинчек
14
Мехмеди
21
Янс
2
Хюнемайер
2
Хюнемайер
21
Янс
31
Золински
45
Мамба
45
Мамба
31
Золински
7
Србени
11
Михель
11
Михель
7
Србени
14
Мехмеди
27
Са
27
Са
14
Мехмеди
10
Гинчек
30
Клаус
30
Клаус
10
Гинчек
23
Гилявоги
31
Герхардт
31
Герхардт
23
Гилявоги
Остались в запасе
Падерборн
Вольфсбург
24
Янник Хут
ВР
10
Рифет Капич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
10
Рифет Капич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Падерборн - Вольфсбург
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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