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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Вердер
Падерборн - Вердер: обзор матча 13 июня 2020
Падерборн
13.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 5
Завершен
Вердер
66'
А. Сабири
20'
Д. Классен
34'
Ю. Осако
39'
Д. Классен
60'
М. Эггештайн
90+2'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Вердер
90'
+2
ГОЛ! 1:5!
Н. Фуллкруг
86'
Замена
К. Гросс
️️️️
Д. Классен
Желтая карточка
А. Сабири
82'
80'
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
М. Риттер
80'
Желтая карточка
Б. Золински
78'
77'
Замена
М. Фридль
️️️️
Л. Аугустинссон
77'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Ю. Осако
77'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Д. Сарджент
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Антви-Адджей
73'
ГОЛ! 1:4!
А. Сабири
66'
Замена
К. Прегер
️️️️
К. Гясула
64'
Замена
А. Сабири
️️️️
Э. Эванс
64'
Желтая карточка
С. Михель
63'
63'
Желтая карточка
Д. Классен
60'
ГОЛ! 0:4!
М. Эггештайн
59'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Рашица
Замена
Б. Золински
️️️️
Д. Србени
46'
Замена
М. Риттер
️️️️
Л. Янс
46'
Желтая карточка
Л. Янс
39'
39'
ГОЛ! 0:3!
Д. Классен
Пас отдал
М. Велькович
34'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Осако
Желтая карточка
К. Гясула
32'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Классен
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
18'
Пенальти не реализован!
М. Рашица
15'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Лоран Янс
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Кай Прегер
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-3-1-2
25
Цингерле
21
Янс
13
Румпф
29
Коллинс
13
Штродьек
19
Василиадис
52
Гясула
14
Эванс
18
Антви-Адджей
11
Михель
7
Србени
3-2-1-2-2
1
Павленка
13
Велькович
7
Фогт
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
7
Рашица
18
Классен
10
Осако
9
Сарджент
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
52
Гясула
10
Прегер
10
Прегер
52
Гясула
21
Янс
7
Риттер
7
Риттер
21
Янс
14
Эванс
10
Сабири
10
Сабири
14
Эванс
7
Србени
31
Золински
31
Золински
7
Србени
18
Классен
36
Гросс
36
Гросс
18
Классен
6
Аугустинссон
32
Фридль
32
Фридль
6
Аугустинссон
7
Рашица
44
Баргфреде
44
Баргфреде
7
Рашица
9
Сарджент
9
Зелке
9
Зелке
9
Сарджент
10
Осако
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
10
Осако
Остались в запасе
Падерборн
Вердер
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Падерборн - Вердер
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Бентелер-Арена
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