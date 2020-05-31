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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Боруссия Д
Падерборн - Боруссия Д: обзор матча 31 мая 2020
Падерборн
31.05.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 6
Завершен
Боруссия Д
72'
У. Хюнемайер (П)
54'
Т. Азар
57'
Д. Санчо
74'
Д. Санчо
85'
А. Хакими
89'
М. Шмельцер
90+1'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Боруссия Д
90'
+1
ГОЛ! 1:6!
Д. Санчо
89'
ГОЛ! 1:5!
М. Шмельцер
Пас отдал
А. Витсель
87'
Замена
Л. Балерди
️️️️
Э. Джан
87'
Замена
М. Морей
️️️️
А. Хакими
85'
ГОЛ! 1:4!
А. Хакими
Пас отдал
М. Шмельцер
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
К. Антви-Адджей
83'
Замена
А. Сабири
️️️️
С. Василиадис
83'
Желтая карточка
М. Дрегер
82'
80'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
80'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Р. Геррейру
76'
Желтая карточка
М. Хуммельс
74'
ГОЛ! 1:3!
Д. Санчо
Пас отдал
Т. Азар
Замена
К. Прегер
️️️️
Г. Хольтманн
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
У. Хюнемайер
72'
71'
Желтая карточка
Э. Джан
68'
Замена
А. Витсель
️️️️
Т. Делэни
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Мамба
66'
Замена
Б. Золински
️️️️
Д. Србени
66'
Желтая карточка
Д. Коллинс
60'
58'
Желтая карточка
Д. Санчо
57'
ГОЛ! 0:2!
Д. Санчо
Пас отдал
Ю. Брандт
54'
ГОЛ! 0:1!
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
21
Лоран Янс
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Марлон Риттер
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
10
Кай Прегер
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
31
Бен Золински
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
3-2-1-2-2
25
Цингерле
13
Штродьек
4
Шонлау
29
Коллинс
2
Хюнемайер
37
Дрегер
19
Василиадис
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
7
Србени
45
Мамба
3-4-3
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
25
Аканджи
2
Хакими
23
Джан
27
Делэни
22
Геррейру
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
18
Антви-Адджей
27
Ястржембски
27
Ястржембски
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
10
Прегер
10
Прегер
17
Хольтманн
19
Василиадис
10
Сабири
10
Сабири
19
Василиадис
7
Србени
31
Золински
31
Золински
7
Србени
45
Мамба
11
Михель
11
Михель
45
Мамба
2
Хакими
3
Морей
3
Морей
2
Хакими
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
22
Геррейру
29
Шмельцер
29
Шмельцер
22
Геррейру
23
Джан
26
Балерди
26
Балерди
23
Джан
27
Делэни
28
Витсель
28
Витсель
27
Делэни
Остались в запасе
Падерборн
Боруссия Д
24
Янник Хут
ВР
21
Лоран Янс
ЦЗ
7
Марлон Риттер
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
10
Крис Фюрих
ПВ
21
Тобиас Рашль
АП
1
Марвин Хитц
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Лоран Янс
ЦЗ
7
Марлон Риттер
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
Остались в запасе
10
Крис Фюрих
ПВ
21
Тобиас Рашль
АП
1
Марвин Хитц
ВР
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Падерборн - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
Где смотреть матч:
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