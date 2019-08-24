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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Фрайбург
Падерборн - Фрайбург: обзор матча 24 августа 2019
Падерборн
24.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Фрайбург
3'
Ш. Мамба
21'
Л. Вальдшмидт (П)
40'
Н. Петерсен
90'
К. Чан Хун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Фрайбург
90'
ГОЛ! 1:3!
К. Чан Хун
Пас отдал
Л. Хелер
Желтая карточка
К. Гясула
67'
Желтая карточка
С. Василиадис
63'
45'
Желтая карточка
Ж. Гондорф
Желтая карточка
У. Хюнемайер
42'
40'
ГОЛ! 1:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
Ф. Линхарт
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Вальдшмидт
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мамба
Пас отдал
С. Василиадис
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
80
Каули
АП
11
Свен Михель
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Падерборн
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-2-2-2
24
Хут
13
Штродьек
29
Коллинс
2
Хюнемайер
37
Дрегер
52
Гясула
19
Василиадис
18
Антви-Адджей
80
Каули
45
Мамба
11
Михель
3-3-1-3
1
Шволов
4
Шлоттербек
3
Линхарт
4
Кох
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Гондорф
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
26
Боррелло
Остались в запасе
Падерборн
Фрайбург
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
1
Михаэль Ратайчак
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
14
Хири Шелтон
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Падерборн - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Бентелер-Арена
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