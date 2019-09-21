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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Падерборн
Герта - Падерборн: обзор матча 21 сентября 2019
Герта
21.09.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Падерборн
10'
Я. Дилросун
52'
М. Вольф
54'
Б. Золински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Падерборн
Желтая карточка
Я. Дилросун
90'
+4
Желтая карточка
В. Ибишевич
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
М. Риттер
Желтая карточка
Л. Клюнтер
82'
76'
Желтая карточка
С. Василиадис
54'
ГОЛ! 2:1!
Б. Золински
Пас отдал
М. Дрегер
ГОЛ! 2:0!
М. Вольф
Пас отдал
Я. Дилросун
52'
50'
Желтая карточка
К. Штродьек
45'
+1
Желтая карточка
К. Гясула
Желтая карточка
Д. Зелке
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Я. Дилросун
Пас отдал
М. Платтенхардт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
80
Каули
АП
11
Свен Михель
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Падерборн
15
Лука Килиан
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
3-3-1-2-1
22
Ярстейн
24
Клюнтер
28
Боята
4
Штарк
21
Платтенхардт
8
Груйич
27
Вольф
5
Скьельбред
24
Дилросун
8
Дуда
9
Зелке
4-2-2-2
24
Хут
37
Дрегер
29
Коллинс
13
Штродьек
2
Хюнемайер
19
Василиадис
52
Гясула
80
Каули
18
Антви-Адджей
31
Золински
11
Михель
Остались в запасе
Герта
Падерборн
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
27
Бабакар Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Герта - Падерборн
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
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