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Алехандро Гонсалес
Статистика
Алехандро Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1988 (38), Монтевидео
#32 | Защитник
184 см | 79 кг
Уругвай
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
7
0
0
2
0
Верона
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
4 : 3
31.05.2015
Удинезе
46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
0 : 1
24.05.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
17.05.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
1 : 0
29.04.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 3
26.04.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
0 : 3
19.04.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
11.04.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
1 : 3
04.04.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
3 : 1
21.03.2015
Кальяри
1' - 46'
45'
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 0
07.03.2015
Кальяри
1' - 86'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 2
01.03.2015
Верона
1' - 46'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
1 : 2
23.02.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 1
15.02.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 2
08.02.2015
Рома
1' - 61'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
2 : 1
01.02.2015
Кальяри
1' - 90'
17'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
24.01.2015
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 2
18.01.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
0 : 1
21.12.2014
Кьево
44' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 2
14.12.2014
Верона
73' - 90'
89'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 3
08.12.2014
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2 : 1
29.11.2014
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 2
23.11.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 2
09.11.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Чезена
1 : 1
03.11.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 1
30.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
6 : 2
26.10.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
1 : 3
19.10.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 0
04.10.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
2 : 2
24.09.2014
Дженоа
Был в запасе
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