Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Верона
Удинезе - Верона: обзор матча 14 декабря 2014
Удинезе
14.12.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Верона
31'
А. Ди Натале
45+1'
Л. Тони
46'
Л. Христодулопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Верона
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Бенусси
Желтая карточка
А. Ди Натале
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Валоти
Желтая карточка
Аллан
90'
89'
Желтая карточка
А. Гонсалес
89'
Замена
М. Фарес
️️️️
А. Агостини
87'
Желтая карточка
П. Тахцидис
80'
Замена
М. Валоти
️️️️
Н. Лопес
Замена
П. Коне
️️️️
Б. Фернандеш
78'
73'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
И. Мартич
Замена
Л. Эвангелиста
️️️️
Д. Паскуале
72'
Замена
С. Теро
️️️️
Гильерме
57'
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Христодулопулос
Пас отдал
П. Тахцидис
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. Тони
Пас отдал
Л. Христодулопулос
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Б. Фернандеш
31'
6'
Желтая карточка
А. Агостини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Верона
61
Лоренцо Феррари
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
97
Лука Кеккин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Карнезис
5
Данило
6
Домицци
28
Арто
26
Паскуале
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
8
Гильерме
25
Аллан
8
Фернандеш
10
Ди Натале
3-2-3-2
22
Бенусси
25
Маркес Пинто
18
Морас
4
Родригес
27
Мартич
33
Агостини
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
7
Христодулопулос
11
Лопес
18
Тони
8
Фернандеш
33
Коне
33
Коне
8
Фернандеш
26
Паскуале
30
Эвангелиста
30
Эвангелиста
26
Паскуале
8
Гильерме
77
Теро
77
Теро
8
Гильерме
27
Мартич
32
Гонсалес
32
Гонсалес
27
Мартич
11
Лопес
10
Валоти
10
Валоти
11
Лопес
33
Агостини
93
Фарес
93
Фарес
33
Агостини
Остались в запасе
Удинезе
Верона
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
15
Густаво Кампаньяро
ОП
61
Лоренцо Феррари
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
61
Лоренцо Феррари
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Удинезе - Верона
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Верона
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+