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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 09 ноября 2014
Интер
09.11.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 2
Завершен
Верона
18'
М. Икарди
49'
М. Икарди
10'
Л. Тони
90'
Н. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Верона
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Икарди
90'
+4
90'
ГОЛ! 2:2!
Н. Лопес
Пас отдал
Х. Савиола
Замена
Ж. Оби
️️️️
Р. Паласио
87'
81'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Хуанито
81'
Замена
Х. Савиола
️️️️
А. Ионицэ
71'
Желтая карточка
В. Морас
65'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
Р. Крхин
️️️️
М. Ковачич
64'
57'
Желтая карточка
И. Мартич
52'
Пенальти не реализован!
Л. Тони
Вторая желтая
Г. Медель
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
49'
Желтая карточка
Г. Медель
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
Р. Паласио
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тони
Пас отдал
Л. Христодулопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Гари Медель
ПАЗ
8
Здравко Кузманович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Верона
77
Рафаэль
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
3-4-1-2
1
Ханданович
15
Жуан
15
Видич
13
Раноккия
16
Додо
5
Нагатомо
8
Кузманович
17
Медель
8
Ковачич
8
Паласио
9
Икарди
4-3-1-1
77
Рафаэль
27
Мартич
4
Маркес
18
Морас
33
Агостини
17
Ионицэ
7
Христодулопулос
20
Халлфредссон
21
Хуанито
18
Тони
8
Паласио
10
Оби
10
Оби
8
Паласио
8
Ковачич
21
Крхин
21
Крхин
8
Ковачич
9
Икарди
10
Освальдо
10
Освальдо
9
Икарди
20
Халлфредссон
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
16
Савиола
16
Савиола
17
Ионицэ
21
Хуанито
11
Лопес
11
Лопес
21
Хуанито
Остались в запасе
Интер
Верона
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Антонио Луна
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Интер - Верона
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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