Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин сообщил, что его клуб не будет подписывать нападающего Артема Дзюбу.
Ранее форвард казанцев Мирлинд Даку перешел в «Спартак».
– Кто может заменить Даку в «Рубине»?
– Думаю, что сегодня, к сожалению, Даку заменить очень тяжело.
– Например, Артем Дзюба.
– Без комментариев. Какой Артем Дзюба? Вы что?
– Почему?
– Нам и бесплатно не нужен этот игрок.
- 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
Источник: «Матч ТВ»