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  • Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»

Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»

21 августа, 10:05
12

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин сообщил, что его клуб не будет подписывать нападающего Артема Дзюбу.

Ранее форвард казанцев Мирлинд Даку перешел в «Спартак».

– Кто может заменить Даку в «Рубине»?

– Думаю, что сегодня, к сожалению, Даку заменить очень тяжело.

– Например, Артем Дзюба.

– Без комментариев. Какой Артем Дзюба? Вы что?

– Почему?

– Нам и бесплатно не нужен этот игрок.

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Desma
1787297067
"Нам и бесплатно не нужен этот игрок" Ругательное слово Марат постеснялся сказать..... 😅
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trener7
1787298003
Артёмке обидно наверное?
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Красногвардейчик
1787298619
Так Рукаку, ещё никто не унижал))) ждём ответа дрочера, типа ,,президентишка-Маратишка,,))
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СВП 22
1787299069
Пусть к болотным идет , веселить немытых, хотя над ними и так все ржут, позорники.
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uvelkink
1787299102
Комментарий скрыт модератором
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DOCTOR PENALTY
1787402325
Объективный ценник вывесил М.Сафиуллин. А вообще, Казань сейчас часто атакуют хохлатские дроны и там нужнее дроноводы, а не диванные членоводы.
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