Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»

Президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин сообщил, что его клуб не будет подписывать нападающего Артема Дзюбу.

Ранее форвард казанцев Мирлинд Даку перешел в «Спартак».

– Кто может заменить Даку в «Рубине»?

– Думаю, что сегодня, к сожалению, Даку заменить очень тяжело.

– Например, Артем Дзюба.

– Без комментариев. Какой Артем Дзюба? Вы что?

– Почему?

– Нам и бесплатно не нужен этот игрок.