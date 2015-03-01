Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Верона
Кальяри - Верона: обзор матча 01 марта 2015
Кальяри
01.03.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Верона
90'
Д. Конти
9'
Л. Тони
56'
Хуанито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Верона
90'
+4
Желтая карточка
Хуанито
ГОЛ! 1:2!
Д. Конти
90'
89'
Желтая карточка
Л. Греко
89'
Замена
М. Оббади
️️️️
А. Ионицэ
72'
Замена
Л. Греко
️️️️
Д. Сала
67'
Желтая карточка
Э. Пизано
Замена
Д. Чоп
️️️️
Д. Дессена
62'
Желтая карточка
Ж. Педро
57'
56'
Замена
Хуанито
️️️️
Б. Янкович
56'
ГОЛ! 0:2!
Хуанито
Пас отдал
Э. Халлфредссон
Желтая карточка
Д. Конти
54'
Замена
Д. Фариас
️️️️
А. Гонсалес
46'
Желтая карточка
Н. Мурру
45'
+1
Замена
Ж. Педро
️️️️
Г. Донса
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тони
Пас отдал
Э. Халлфредссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Верона
21
Мунир Оббади
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
4-4-2
23
Бркич
29
Мурру
23
Диаките
13
Россеттини
32
Гонсалес
30
Донса
8
Экдаль
27
Дессена
5
Конти
40
М'Поку
9
Лонго
4-4-2
22
Бенусси
18
Морас
4
Маркес
5
Пизано
33
Агостини
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
7
Сала
7
Янкович
18
Тони
32
Гонсалес
17
Фариас
17
Фариас
32
Гонсалес
30
Донса
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
30
Донса
27
Дессена
9
Чоп
9
Чоп
27
Дессена
17
Ионицэ
21
Оббади
21
Оббади
17
Ионицэ
7
Сала
19
Греко
19
Греко
7
Сала
7
Янкович
21
Хуанито
21
Хуанито
7
Янкович
Остались в запасе
Кальяри
Верона
91
Симоне Коломби
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Кальяри - Верона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Верона
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+