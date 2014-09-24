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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Дженоа
Верона - Дженоа: обзор матча 24 сентября 2014
Верона
24.09.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Дженоа
52'
П. Тахцидис
64'
А. Ионицэ
34'
А. Матри
48'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Дженоа
73'
Замена
М. Пинилья
️️️️
А. Рози
Замена
М. Оббади
️️️️
Г. Кампаньяро
70'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Х. Савиола
68'
64'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Лестьенн
ГОЛ! 2:2!
А. Ионицэ
Пас отдал
Л. Тони
64'
56'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Я. Фальке
Желтая карточка
Р. Маркес
55'
54'
Желтая карточка
С. Стураро
ГОЛ! 1:2!
П. Тахцидис
Пас отдал
А. Ионицэ
52'
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Матри
Замена
Хуанито
️️️️
И. Мартич
46'
Желтая карточка
П. Тахцидис
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
Д. Марчезе
25'
Желтая карточка
Я. Фальке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
28
Франко Муссис
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-3-2-2
22
Бенусси
25
Маркес Пинто
4
Маркес
18
Морас
33
Агостини
15
Кампаньяро
27
Мартич
17
Ионицэ
77
Тахцидис
18
Тони
16
Савиола
3-2-2-1-2
1
Перин
15
Марчезе
87
Де Майо
20
Рози
14
Ронкалья
7
Антонини
27
Стураро
91
Бертолаччи
44
Фальке
21
Матри
17
Лестьенн
15
Кампаньяро
21
Оббади
21
Оббади
15
Кампаньяро
16
Савиола
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
16
Савиола
27
Мартич
21
Хуанито
21
Хуанито
27
Мартич
44
Фальке
8
Ринкон
8
Ринкон
44
Фальке
17
Лестьенн
33
Куцка
33
Куцка
17
Лестьенн
20
Рози
51
Пинилья
51
Пинилья
20
Рози
Остались в запасе
Верона
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
28
Франко Муссис
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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