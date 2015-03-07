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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 07 марта 2015
Сампдория
07.03.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
33'
Л. Де Сильвестри
72'
С. Это'О
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кальяри
86'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
А. Гонсалес
Замена
А. Дункан
️️️️
С. Это'О
86'
82'
Вторая желтая
Д. Авелар
77'
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
Л. Крисетиг
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
М. Сильвестре
72'
Замена
Р. Сориано
️️️️
А. Аква
67'
61'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Дессена
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Л. Муриэль
59'
Желтая карточка
А. Романьоли
49'
Желтая карточка
А. Аква
41'
39'
Желтая карточка
А. Коссу
35'
Желтая карточка
Д. Авелар
ГОЛ! 1:0!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
Л. Муриэль
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Сампдория
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
13
Реджини
26
Романьоли
26
Сильвестре
29
Де Сильвестри
17
Паломбо
18
Аква
14
Мба Обьянг
10
Муриэль
23
Эдер
9
Это'О
4-2-2-2
23
Бркич
32
Гонсалес
13
Россеттини
19
Капуано
22
Авелар
27
Дессена
12
Крисетиг
7
Коссу
17
Фариас
9
Лонго
40
М'Поку
9
Это'О
32
Дункан
32
Дункан
9
Это'О
18
Аква
21
Сориано
21
Сориано
18
Аква
10
Муриэль
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
10
Муриэль
32
Гонсалес
23
Чеппителли
23
Чеппителли
32
Гонсалес
12
Крисетиг
25
Гушбауэр
25
Гушбауэр
12
Крисетиг
27
Дессена
25
Сау
25
Сау
27
Дессена
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
13
Кайо Рангель
ЦФ
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Альберто Фрисон
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
32
Марко Маркьонни
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
13
Кайо Рангель
ЦФ
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Сампдория - Кальяри
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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