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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 01 февраля 2015
Аталанта
01.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
18'
Д. Бьява
90+4'
М. Пинилья
44'
Д. Дессена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
ГОЛ! 2:1!
М. Пинилья
Пас отдал
Л. Чигарини
90'
+4
Замена
Р. Боаки
️️️️
Х. Денис
82'
71'
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Сау
69'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
С. Бенедетти
65'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Ж. Педро
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Моралес
65'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Дель Гроссо
57'
45'
Желтая карточка
С. Лонго
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дессена
Желтая карточка
М. Пинилья
22'
Желтая карточка
Л. Чигарини
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бьява
Пас отдал
К. Дель Гроссо
18'
17'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
36
Дель Гроссо
20
Бьява
2
Стендардо
6
Беллини
77
Дзаппакоста
8
Чигарини
10
Моралес
14
Кармона
19
Денис
51
Пинилья
4-3-3
23
Бркич
13
Бенедетти
32
Гонсалес
19
Капуано
22
Авелар
30
Донса
12
Крисетиг
27
Дессена
9
Жоао Педро
9
Лонго
25
Сау
36
Дель Гроссо
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
36
Дель Гроссо
19
Денис
22
Боаки
22
Боаки
19
Денис
10
Моралес
10
Гомес
10
Гомес
10
Моралес
13
Бенедетти
23
Чеппителли
23
Чеппителли
13
Бенедетти
9
Жоао Педро
17
Фариас
17
Фариас
9
Жоао Педро
25
Сау
9
Чоп
9
Чоп
25
Сау
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
1
Влада Аврамов
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Аталанта - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Атлети Адзурри
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