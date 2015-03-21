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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 21 марта 2015
Милан
21.03.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
21'
Ж. Менез
49'
Ф. Мексес
78'
Ж. Менез (П)
47'
Д. Фариас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
Замена
М. Эссьен
️️️️
Н. Де Йонг
87'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Менез
78'
77'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дестро
74'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
73'
Замена
А. Черчи
️️️️
К. Хонда
69'
65'
Замена
А. Коссу
️️️️
П. М'Поку
50'
Желтая карточка
Д. Фариас
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мексес
Пас отдал
Ж. Менез
49'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фариас
Пас отдал
М. Сау
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Гонсалес
45'
+1
Желтая карточка
А. Гонсалес
30'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
ГОЛ! 1:0!
Ж. Менез
Пас отдал
А. Поли
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
(К)
ПЗ
7
Жереми Менез
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
12
Лоренцо Крисетиг
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
8
Альбин Экдаль
(К)
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ПВ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Милан
66
Стефано Гори
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
41
Алессандро Мастальи
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
13
Антонелли
5
Мексес
29
Палетта
20
Абате
34
Де Йонг
15
Поли
8
ван Гинкел
7
Менез
3
Хонда
21
Дестро
4-1-2-2-1
23
Бркич
32
Гонсалес
23
Чеппителли
23
Диаките
22
Авелар
12
Крисетиг
30
Донса
8
Экдаль
40
М'Поку
17
Фариас
25
Сау
34
Де Йонг
2
Эссьен
2
Эссьен
34
Де Йонг
3
Хонда
7
Черчи
7
Черчи
3
Хонда
21
Дестро
11
Паццини
11
Паццини
21
Дестро
40
М'Поку
7
Коссу
7
Коссу
40
М'Поку
32
Гонсалес
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
32
Гонсалес
Остались в запасе
Милан
Кальяри
66
Стефано Гори
ВР
41
Алессандро Мастальи
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
41
Алессандро Мастальи
ЦП
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Милан - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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