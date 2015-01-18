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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 18 января 2015
Удинезе
18.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
55'
Аллан
56'
С. Теро
39'
Ж. Педро
90+1'
Д. Авелар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Авелар
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Ди Натале
87'
78'
Замена
Д. Чоп
️️️️
С. Лонго
73'
Желтая карточка
Д. Дессена
71'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Ж. Педро
62'
Замена
М. Сау
️️️️
Ф. Писано
58'
Желтая карточка
Л. Россеттини
ГОЛ! 2:1!
С. Теро
Пас отдал
А. Ди Натале
56'
ГОЛ! 1:1!
Аллан
55'
Замена
М. Хальберг
️️️️
М. Домицци
45'
+2
44'
Желтая карточка
С. Лонго
39'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Г. Донса
32'
Желтая карточка
Г. Донса
Желтая карточка
П. Коне
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
25
Аллан
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Набиль Жаади
ОП
16
Жадсон
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Карнезис
5
Данило
6
Домицци
28
Арто
11
Силва
4
Пирис
25
Аллан
33
Коне
8
Фернандеш
77
Теро
10
Ди Натале
4-4-2
23
Бркич
24
Писано
13
Россеттини
19
Капуано
22
Авелар
12
Крисетиг
27
Дессена
30
Донса
8
Экдаль
9
Лонго
9
Жоао Педро
10
Ди Натале
26
Паскуале
26
Паскуале
10
Ди Натале
6
Домицци
5
Хальберг
5
Хальберг
6
Домицци
9
Жоао Педро
17
Фариас
17
Фариас
9
Жоао Педро
24
Писано
25
Сау
25
Сау
24
Писано
9
Лонго
9
Чоп
9
Чоп
9
Лонго
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
16
Жадсон
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Набиль Жаади
ОП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Набиль Жаади
ОП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Удинезе - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Удинезе Арена
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