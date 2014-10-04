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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Кальяри
Верона - Кальяри: обзор матча 04 октября 2014
Верона
04.10.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
89'
П. Тахцидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Кальяри
ГОЛ! 1:0!
П. Тахцидис
Пас отдал
Э. Халлфредссон
89'
Замена
Нене
️️️️
Хуанито
88'
Желтая карточка
П. Тахцидис
81'
77'
Замена
Д. Фариас
️️️️
А. Коссу
76'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Дессена
Замена
Б. Янкович
️️️️
Г. Кампаньяро
67'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
Н. Лопес
67'
61'
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Сау
52'
Желтая карточка
Л. Россеттини
49'
Желтая карточка
С. Ибарбо
46'
Желтая карточка
Д. Дессена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Верона
69
Алессандро Сальветти
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
7
Нене
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-1-2-1-2
77
Рафаэль
33
Агостини
4
Маркес
18
Морас
25
Маркес Пинто
15
Кампаньяро
77
Тахцидис
17
Ионицэ
21
Хуанито
18
Тони
11
Лопес
3-1-3-1-2
22
Краньо
23
Чеппителли
13
Россеттини
22
Авелар
14
Бальзано
27
Дессена
12
Крисетиг
8
Экдаль
7
Коссу
8
Ибарбо
25
Сау
11
Лопес
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
11
Лопес
15
Кампаньяро
7
Янкович
7
Янкович
15
Кампаньяро
21
Хуанито
7
Нене
7
Нене
21
Хуанито
7
Коссу
17
Фариас
17
Фариас
7
Коссу
25
Сау
9
Лонго
9
Лонго
25
Сау
27
Дессена
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
27
Дессена
Остались в запасе
Верона
Кальяри
69
Алессандро Сальветти
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
28
Вертер Карбони
ВР
13
Кайо Рангель
ЦФ
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
69
Алессандро Сальветти
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
28
Вертер Карбони
ВР
13
Кайо Рангель
ЦФ
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Николо Барелла
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Верона - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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