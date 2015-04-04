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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 04 апреля 2015
Кальяри
04.04.2015, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
49'
М. Сау
31'
М. Клозе
60'
Л. Билья (П)
90+2'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
М. Пароло
Пас отдал
Д. Катальди
Желтая карточка
А. Бальзано
90'
+1
85'
Желтая карточка
Б. Кейта
81'
Замена
С. Лулич
️️️️
М. Клозе
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Сау
79'
Желтая карточка
П. М'Поку
78'
Замена
М. Капуано
️️️️
Д. Фариас
72'
69'
Пенальти не реализован!
Л. Билья
Красная карточка
М. Диаките
68'
Желтая карточка
Л. Россеттини
63'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
60'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Билья
59'
Замена
Б. Кейта
️️️️
А. Кандрева
59'
Замена
Д. Катальди
️️️️
С. Маури
Замена
А. Экдаль
️️️️
Д. Дессена
59'
54'
Желтая карточка
Д. Баста
ГОЛ! 1:1!
М. Сау
Пас отдал
Д. Авелар
49'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Клозе
Пас отдал
С. Маури
22'
Желтая карточка
Маурисио
15'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
3-1-2-1-3
23
Бркич
22
Авелар
23
Диаките
13
Россеттини
14
Бальзано
12
Крисетиг
27
Дессена
17
Фариас
9
Жоао Педро
40
М'Поку
25
Сау
4-4-1-1
22
Маркетти
6
де Врей
28
Брафхайд
8
Баста
33
Маурисио
87
Кандрева
16
Пароло
6
Билья
6
Маури
7
Андерсон
11
Клозе
17
Фариас
19
Капуано
19
Капуано
17
Фариас
27
Дессена
8
Экдаль
8
Экдаль
27
Дессена
25
Сау
9
Чоп
9
Чоп
25
Сау
11
Клозе
19
Лулич
19
Лулич
11
Клозе
6
Маури
32
Катальди
32
Катальди
6
Маури
87
Кандрева
17
Кейта
17
Кейта
87
Кандрева
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Лацио
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
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