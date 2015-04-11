Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 11 апреля 2015
Дженоа
11.04.2015, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
52'
М. Ньянг
58'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
88'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Я. Фальке
85'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Д. Перотти
81'
63'
Замена
С. Лонго
️️️️
Д. Фариас
63'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Экдаль
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Эденилсон
61'
ГОЛ! 2:0!
Я. Фальке
Пас отдал
Д. Перотти
58'
Желтая карточка
М. Ньянг
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Ф. Ронкалья
52'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Желтая карточка
Эденилсон
10'
9'
Желтая карточка
Д. Дессена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
40
Армандо Приско
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-3-1-2
16
Ламанна
15
Марчезе
8
Бурдиссо
87
Де Майо
14
Ронкалья
91
Бертолаччи
8
Ринкон
88
Эденилсон
44
Фальке
8
Перотти
99
Ньянг
3-1-3-1-2
23
Бркич
13
Россеттини
23
Чеппителли
22
Авелар
14
Бальзано
27
Дессена
12
Крисетиг
8
Экдаль
17
Фариас
40
М'Поку
25
Сау
44
Фальке
93
Лаксальт
93
Лаксальт
44
Фальке
88
Эденилсон
33
Куцка
33
Куцка
88
Эденилсон
8
Перотти
17
Лестьенн
17
Лестьенн
8
Перотти
8
Экдаль
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
8
Экдаль
17
Фариас
9
Лонго
9
Лонго
17
Фариас
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
39
Даниэле Соммарива
ВР
40
Армандо Приско
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
40
Армандо Приско
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Дженоа - Кальяри
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Новости команд
Все
Дженоа
Кальяри
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+