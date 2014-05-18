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Лоренцо Рейес
Статистика
Лоренцо Рейес - статистика
Завершил карьеру
13 июня 1991 (35)
#21 | Полузащитник
175 см
Чили
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
26
1
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
22' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 3
11.05.2014
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
3 : 2
04.05.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
0 : 1
26.04.2014
Реал Сосьедад
1' - 81'
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
3 : 1
20.04.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
3 : 1
05.04.2014
Бетис
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
1 : 2
31.03.2014
Малага
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 3
28.03.2014
Бетис
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 29 тур
Бетис
0 : 2
23.03.2014
Атлетико
1' - 75'
Испания. Примера, 27 тур
Бетис
2 : 0
08.03.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
0 : 2
23.02.2014
Атлетик
1' - 58'
33'
58'
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
1 : 0
16.02.2014
Бетис
1' - 65'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
5 : 0
08.02.2014
Бетис
1' - 90'
23'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 0
02.02.2014
Эспаньол
1' - 90'
54'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
4 : 2
24.01.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
0 : 5
18.01.2014
Реал
1' - 78'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
0 : 1
21.12.2013
Альмерия
1' - 73'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
5 : 1
15.12.2013
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 2
01.12.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
5 : 0
27.10.2013
Бетис
1' - 46'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 2
20.10.2013
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
3 : 1
06.10.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
1 : 0
29.09.2013
Вильярреал
1' - 80'
79'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
2 : 1
26.09.2013
Бетис
51' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
0 : 0
22.09.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3 : 1
15.09.2013
Валенсия
73' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 0
01.09.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
26.08.2013
Сельта
Был в запасе
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