Лоренцо Рейес - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Рейес
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июня 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Рейес
|Команда
|Универсидад де Чили
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июня 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|26
|1
|0
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|22' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|11.05.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.05.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|26.04.2014
|1' -81'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|20.04.2014
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|05.04.2014
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|58'
|31.03.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Малага (Малага)
|30'
|28.03.2014
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:3
|Бетис (Севилья)
|67'
|23.03.2014
|1' -75'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|08.03.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|23.02.2014
|1' -58'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетик (Бильбао)
|33' 58'
|16.02.2014
|1' -65'
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|08.02.2014
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|23'
|02.02.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|54'
|24.01.2014
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|18.01.2014
|1' -78'
|Бетис (Севилья)
|0:5
|Реал (Мадрид)
|12.01.2014
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|35'
|04.01.2014
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|21.12.2013
|1' -73'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|15.12.2013
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|5:1
|Бетис (Севилья)
|01.12.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|78'
|27.10.2013
|1' -46'
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Бетис (Севилья)
|20.10.2013
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Эльче (Эльче)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|29.09.2013
|1' -80'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|79'
|26.09.2013
|51' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|22.09.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Гранада (Гранада)
|15.09.2013
|73' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|26.08.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Сельта (Виго)