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    Лоренцо Рейес - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Лоренцо
    Фамилия Рейес
    Команда Универсидад де Чили
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июня 1991 (31 год)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 26 1 0 7 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 22' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Бетис (Севилья)
    11.05.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    04.05.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 3:2 Бетис (Севилья)
    26.04.2014 1' -81' Бетис (Севилья) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    20.04.2014 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Бетис (Севилья)
    05.04.2014 1' -90' Барселона (Барселона) 3:1 Бетис (Севилья)
    58'
    31.03.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Малага (Малага)
    30'
    28.03.2014 1' -90' Леванте (Валенсия) 1:3 Бетис (Севилья)
    67'
    23.03.2014 1' -75' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    08.03.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    23.02.2014 1' -58' Бетис (Севилья) 0:2 Атлетик (Бильбао)
    33' 58'
    16.02.2014 1' -65' Гранада (Гранада) 1:0 Бетис (Севилья)
    08.02.2014 1' -90' Валенсия (Валенсия) 5:0 Бетис (Севилья)
    23'
    02.02.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    54'
    24.01.2014 1' -90' Сельта (Виго) 4:2 Бетис (Севилья)
    18.01.2014 1' -78' Бетис (Севилья) 0:5 Реал (Мадрид)
    12.01.2014 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Осасуна (Памплона)
    35'
    04.01.2014 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    21.12.2013 1' -73' Бетис (Севилья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    15.12.2013 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 5:1 Бетис (Севилья)
    01.12.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    78'
    27.10.2013 1' -46' Атлетико (Мадрид) 5:0 Бетис (Севилья)
    20.10.2013 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Эльче (Эльче)
    06.10.2013 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 3:1 Бетис (Севилья)
    29.09.2013 1' -80' Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    79'
    26.09.2013 51' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Бетис (Севилья)
    22.09.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Гранада (Гранада)
    15.09.2013 73' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    01.09.2013 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:0 Бетис (Севилья)
    26.08.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Сельта (Виго)
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