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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Бетис
Альмерия - Бетис: обзор матча 04 мая 2014
Альмерия
04.05.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
52'
О. Диас
77'
А. Видаль
90+4'
Р. Азиз
60'
Б. Родригес
71'
С. Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Бетис
ГОЛ! 3:2!
Р. Азиз
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Х. Матилья
82'
Замена
Х. Чика
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 2:2!
А. Видаль
Пас отдал
Р. Азиз
77'
74'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Б. Родригес
Замена
Р. Азиз
️️️️
Корона
74'
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Родри
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
С. Севилья
Пас отдал
Б. Родригес
Замена
Д. Зонго
️️️️
О. Диас
63'
62'
Замена
С. Севилья
️️️️
А. Н'Диайе
60'
ГОЛ! 1:1!
Б. Родригес
Пас отдал
Хуанкар
59'
Желтая карточка
Д. Перки
Желтая карточка
Родри
59'
Красная карточка
Сусо
53'
ГОЛ! 1:0!
О. Диас
Пас отдал
А. Видаль
52'
Желтая карточка
А. Видаль
47'
28'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
12
Верса
ЦП
15
Корона
АП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Альмерия
23
Хулиан
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Эстебан
22
Видаль
4
Фран Велес
6
Торсильери
2
Мане
20
Рафита
12
Верса
15
Корона
10
Сусо
15
Родри
7
Диас
2-1-4-3
1
Адан
24
Перки
21
Фигерас
21
Рейес
27
Хуанкар
8
Матилья
21
Н'Диайе
24
Хуанфран
24
Кастро
19
Молина
16
Родригес
7
Диас
19
Зонго
19
Зонго
7
Диас
15
Родри
23
Сориано
23
Сориано
15
Родри
15
Корона
12
Азиз
12
Азиз
15
Корона
24
Хуанфран
2
Чика
2
Чика
24
Хуанфран
21
Н'Диайе
8
Севилья
8
Севилья
21
Н'Диайе
16
Родригес
12
Баптистао
12
Баптистао
16
Родригес
Остались в запасе
Альмерия
Бетис
23
Хулиан
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
40
Педро Лопес
ВР
3
Паулао
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Остались в запасе
40
Педро Лопес
ВР
3
Паулао
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Альмерия - Бетис
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Медитерранео
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