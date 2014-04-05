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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 05 апреля 2014
Барселона
05.04.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
14'
Л. Месси (П)
67'
Ж. Фигерас (АГ)
85'
Л. Месси
68'
Р. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Бетис
Замена
А. Сонг
️️️️
Хави
87'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
85'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
85'
81'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Л. Баптистао
Замена
Неймар
️️️️
Педро
78'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Иньеста
77'
76'
Желтая карточка
А. Амайя
68'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастро
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ж. Фигерас
67'
60'
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Вадильо
59'
Замена
Р. Кастро
️️️️
Седрик
58'
Желтая карточка
Л. Рейес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
27
Хуанкар
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Хуанфран
ПЗ
11
Седрик
ЛП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
30
Ноно
ОП
21
Лоренцо Рейес
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Барселона
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
3
Адриано
14
Маскерано
5
Бартра
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
4-2-2-1-1
1
Адан
24
Хуанфран
21
Фигерас
4
Амайя
27
Хуанкар
30
Ноно
21
Рейес
21
Н'Диайе
11
Седрик
14
Вадильо
12
Баптистао
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Иньеста
6
Хави
8
Сонг
8
Сонг
6
Хави
9
Педро
10
Неймар
10
Неймар
9
Педро
12
Баптистао
16
Родригес
16
Родригес
12
Баптистао
11
Седрик
24
Кастро
24
Кастро
11
Седрик
14
Вадильо
19
Молина
19
Молина
14
Вадильо
Остались в запасе
Барселона
Бетис
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Барселона - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Камп Ноу
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