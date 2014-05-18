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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 18 мая 2014
Осасуна
18.05.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
12'
О. Риера
22'
К. Акунья
71'
Х. Чика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Бетис
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
73'
Замена
А. Дамиа
️️️️
Х. Ориоль
71'
71'
ГОЛ! 2:1!
Х. Чика
Пас отдал
С. Севилья
Замена
Нино
️️️️
Р. Торрес
70'
66'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Седрик
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
А. Сехудо
59'
55'
Замена
Пибе
️️️️
Х. Матилья
22'
Замена
Л. Рейес
️️️️
А. Н'Диайе
ГОЛ! 2:0!
К. Акунья
22'
ГОЛ! 1:0!
О. Риера
Пас отдал
А. Сехудо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Нино
ЦФ
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
50
Хесус Посо
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
40
Носа Игьебор
ЦП
39
Пибе
ЦФ
16
Брайан Родригес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
3
Ориоль
14
Аррибас
4
Фланьо
2
Бертран
24
Лоэ
10
Пуньяль
16
Сехудо
10
Торрес
7
Акунья
21
Риера
4-5-1
1
Адан
2
Чика
3
Паулао
21
Фигерас
24
Перки
24
Хуанфран
21
Н'Диайе
8
Севилья
8
Матилья
11
Седрик
24
Кастро
3
Ориоль
2
Дамиа
2
Дамиа
3
Ориоль
16
Сехудо
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
16
Сехудо
10
Торрес
11
Нино
11
Нино
10
Торрес
8
Матилья
39
Пибе
39
Пибе
8
Матилья
21
Н'Диайе
21
Рейес
21
Рейес
21
Н'Диайе
11
Седрик
40
Игьебор
40
Игьебор
11
Седрик
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Асьер Риесго
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
50
Хесус Посо
ЦЗ
40
Педро Лопес
ВР
16
Брайан Родригес
ЦФ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
Остались в запасе
50
Хесус Посо
ЦЗ
40
Педро Лопес
ВР
16
Брайан Родригес
ЦФ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Осасуна - Бетис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Эль Садар
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