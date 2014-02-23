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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 23 февраля 2014
Бетис
23.02.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
34'
И. Муньяин (П)
81'
Г. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
89'
Замена
Э. Саборит
️️️️
М. Сусаета
81'
ГОЛ! 0:2!
Г. Фернандес
Пас отдал
М. Сусаета
80'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
И. Муньяин
78'
Желтая карточка
И. Муньяин
68'
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Рико
Замена
Х. Матилья
️️️️
Седрик
66'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Ноно
61'
Вторая желтая
Л. Рейес
58'
Желтая карточка
С. Севилья
55'
Замена
Ж. Фигерас
️️️️
Л. Баптистао
46'
Вторая желтая
Д. Перки
41'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Муньяин
Желтая карточка
Л. Рейес
33'
Желтая карточка
Д. Перки
33'
Желтая карточка
Р. Кастро
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
30
Ноно
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
21
Чули
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
2-1-5-2
1
Адан
12
Вила
24
Перки
21
Рейес
11
Седрик
21
Н'Диайе
30
Ноно
24
Хуанфран
8
Севилья
24
Кастро
12
Баптистао
3-5-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
21
Эррера
14
Сусаета
18
Гурпеги
8
Итурраспе
17
Рико
10
Муньяин
9
Сола
12
Баптистао
21
Фигерас
21
Фигерас
12
Баптистао
30
Ноно
40
Игьебор
40
Игьебор
30
Ноно
11
Седрик
8
Матилья
8
Матилья
11
Седрик
14
Сусаета
4
Саборит
4
Саборит
14
Сусаета
17
Рико
18
де Маркос
18
де Маркос
17
Рико
10
Муньяин
9
Фернандес
9
Фернандес
10
Муньяин
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
40
Педро Лопес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
40
Педро Лопес
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Чули
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Бетис - Атлетик
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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