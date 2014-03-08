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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 08 марта 2014
Бетис
08.03.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
16'
Л. Баптистао
39'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Хетафе
Желтая карточка
Б. Родригес
90'
+12
90'
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
К. Гарсиа
️️️️
Р. Кастро
84'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
80'
Замена
Б. Родригес
️️️️
Л. Баптистао
80'
78'
Желтая карточка
Х. Гавилан
75'
Замена
Борха
️️️️
Л. Лопес
Желтая карточка
Д. Перки
72'
Замена
Ноно
️️️️
Седрик
64'
54'
Замена
А. Колунга
️️️️
М. Ласен
54'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Д. Кастро
ГОЛ! 2:0!
Р. Кастро
Пас отдал
А. Н'Диайе
39'
30'
Желтая карточка
П. Сарабия
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
С. Севилья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
21
Лоренцо Рейес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
30
Ноно
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
Хетафе
33
Хорхе Санчес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
19
Саммир
ЦП
8
Борха
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
3-1-4-2
1
Адан
12
Вила
21
Фигерас
24
Перки
21
Рейес
11
Седрик
24
Хуанфран
21
Н'Диайе
8
Севилья
12
Баптистао
24
Кастро
4-3-3
13
Кодина
20
Валера
3
Лаго
17
Лопес
3
Рафа
25
Ласен
22
Родригес
7
Лафита
14
Леон
7
Сарабия
17
Кастро
12
Баптистао
16
Родригес
16
Родригес
12
Баптистао
24
Кастро
34
Гарсиа
34
Гарсиа
24
Кастро
11
Седрик
30
Ноно
30
Ноно
11
Седрик
17
Кастро
14
Гавилан
14
Гавилан
17
Кастро
17
Лопес
8
Борха
8
Борха
17
Лопес
25
Ласен
27
Колунга
27
Колунга
25
Ласен
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
13
Гильермо Сара
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
33
Хорхе Санчес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Саммир
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Гильермо Сара
ВР
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
Остались в запасе
33
Хорхе Санчес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
19
Саммир
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Бетис - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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