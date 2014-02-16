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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Бетис
Гранада - Бетис: обзор матча 16 февраля 2014
Гранада
16.02.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
31'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Бетис
90'
Вторая желтая
А. Амайя
Желтая карточка
Рики
88'
86'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Я. Браими
85'
83'
Желтая карточка
Л. Баптистао
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
82'
Красная карточка
Д. Бенитес
79'
Желтая карточка
Роберто
78'
68'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Х. Верду
65'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Хуанкар
65'
Замена
С. Севилья
️️️️
Л. Рейес
Замена
Д. Бенитес
️️️️
Пити
61'
Желтая карточка
Пити
32'
ГОЛ! 1:0!
Пити
Пас отдал
Т. Илори
31'
Желтая карточка
А. Ньом
29'
27'
Желтая карточка
А. Амайя
11'
Желтая карточка
Ноно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
10
Пити
ЦП
36
Ресио
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
30
Ноно
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
51
Ричард Боатенг
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-1-4-1
2
Роберто
2
Ангуло
24
Мурильо
4
Илори
12
Ньом
28
Фато
10
Пити
36
Ресио
8
Браими
4
Рико
19
Эль-Араби
2-1-4-1-2
1
Адан
21
Фигерас
4
Амайя
21
Рейес
27
Хуанкар
24
Хуанфран
21
Н'Диайе
30
Ноно
25
Верду
24
Кастро
19
Молина
8
Браими
20
Фулкье
20
Фулкье
8
Браими
10
Пити
11
Бенитес
11
Бенитес
10
Пити
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
25
Верду
40
Игьебор
40
Игьебор
25
Верду
21
Рейес
8
Севилья
8
Севилья
21
Рейес
27
Хуанкар
12
Баптистао
12
Баптистао
27
Хуанкар
Остались в запасе
Гранада
Бетис
51
Ричард Боатенг
ЦП
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Диего Буонанотте
АП
Главный тренер
Лукас Алькарас
40
Педро Лопес
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
51
Ричард Боатенг
ЦП
92
Александр Коефф
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Диего Буонанотте
АП
Остались в запасе
40
Педро Лопес
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
11
Седрик
ЛП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Гранада - Бетис
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Лос Карменес
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