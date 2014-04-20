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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Бетис
Райо Вальекано - Бетис: обзор матча 20 апреля 2014
Райо Вальекано
20.04.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
14'
Р. Рочина
27'
Паулао (АГ)
52'
Х. Ларривей
80'
Х. Чика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Бетис
86'
Желтая карточка
Ноно
80'
ГОЛ! 3:1!
Х. Чика
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Рочина
79'
Желтая карточка
А. Арбилья
69'
67'
Замена
Х. Верду
️️️️
Л. Баптистао
67'
Замена
Ж. Фигерас
️️️️
Д. Перки
Замена
Р. Баэна
️️️️
С. Ньигес
67'
63'
Желтая карточка
Л. Баптистао
Замена
С. Фернандес
️️️️
А. Буэно
54'
ГОЛ! 3:0!
Х. Ларривей
52'
Желтая карточка
С. Ньигес
49'
Желтая карточка
З. Каштру
39'
32'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Паулао
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Паулао
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Рочина
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
3
Паулао
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
30
Ноно
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Хоан Верду
АП
16
Брайан Родригес
ЦФ
4-2-2-2
23
Рубен
22
Мартинес
6
Гальвез
83
Зе Каштру
23
Арбилья
8
Ньигес
10
Трасоррас
16
Рочина
44
Фальке
19
Буэно
11
Ларривей
3-1-3-3
1
Адан
2
Чика
24
Перки
3
Паулао
21
Рейес
24
Хуанфран
21
Н'Диайе
30
Ноно
24
Кастро
19
Молина
12
Баптистао
8
Ньигес
15
Баэна
15
Баэна
8
Ньигес
19
Буэно
30
Фернандес
30
Фернандес
19
Буэно
16
Рочина
7
Бангура
7
Бангура
16
Рочина
24
Перки
21
Фигерас
21
Фигерас
24
Перки
12
Баптистао
25
Верду
25
Верду
12
Баптистао
3
Паулао
14
Вадильо
14
Вадильо
3
Паулао
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
16
Брайан Родригес
ЦФ
40
Педро Лопес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
40
Педро Лопес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
11
Седрик
ЛП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Вальекас
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