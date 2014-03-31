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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Малага
Бетис - Малага: обзор матча 31 марта 2014
Бетис
31.03.2014, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Малага
30'
Л. Рейес
83'
Хуанми
87'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Малага
Пенальти не реализован!
Р. Кастро
90'
89'
Желтая карточка
И. Камачо
87'
ГОЛ! 1:2!
С. Дардер
Пас отдал
Н. Амрабат
Замена
Б. Родригес
️️️️
Х. Чика
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Пас отдал
Н. Амрабат
Замена
А. Вадильо
️️️️
Л. Баптистао
82'
80'
Замена
Элизеу
️️️️
Антунеш
Замена
Ноно
️️️️
Х. Молина
78'
76'
Желтая карточка
Хуанми
72'
Замена
Хуанми
️️️️
Саму
61'
Замена
Э. Рескальдани
️️️️
Ф. Портильо
60'
Желтая карточка
С. Санчес
53'
Желтая карточка
Р. Санта Крус
47'
Желтая карточка
Н. Амрабат
Желтая карточка
Хуанфран
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Рейес
30'
25'
Желтая карточка
Ф. Феррейра
23'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
А. Н'Диайе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
21
Лоренцо Рейес
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
14
Альваро Вадильо
ЛВ
34
Карлос Гарсиа
ЦП
30
Ноно
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-1-3-3
1
Адан
21
Фигерас
3
Паулао
2
Чика
21
Рейес
21
Н'Диайе
27
Хуанкар
24
Хуанфран
19
Молина
24
Кастро
12
Баптистао
4-3-1-2
13
Кабальеро
18
Гамес
20
Санчес
5
Антунеш
4
Феррейра
14
Саму
10
Дардер
4
Камачо
20
Портильо
24
Санта Крус
39
Амрабат
2
Чика
16
Родригес
16
Родригес
2
Чика
19
Молина
30
Ноно
30
Ноно
19
Молина
12
Баптистао
14
Вадильо
14
Вадильо
12
Баптистао
20
Портильо
7
Рескальдани
7
Рескальдани
20
Портильо
5
Антунеш
19
Элизеу
19
Элизеу
5
Антунеш
14
Саму
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Саму
Остались в запасе
Бетис
Малага
34
Карлос Гарсиа
ЦП
13
Гильермо Сара
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
Остались в запасе
34
Карлос Гарсиа
ЦП
13
Гильермо Сара
ВР
8
Хавьер Матилья
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Кальдерон
Статистика матча Бетис - Малага
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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