Статистика по турнирам

США. МЛС 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи 2013