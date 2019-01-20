Джанкарло Гонсалес - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Джанкарло
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Джанкарло
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|8
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Кьево (Верона)
|04.04.2019
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|4:1
|Болонья (Болонья)
|51'
|31.03.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|16.03.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|24.02.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|10.02.2019
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|03.02.2019
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:1
|Болонья (Болонья)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:4
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.01.2019
|Был в запасе
|СПАЛ (Феррара)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|29.12.2018
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|26.12.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Лацио (Рим)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|18.12.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Милан (Милан)
|09.12.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Болонья (Болонья)
|25.11.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|11.11.2018
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|04.11.2018
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|28.10.2018
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|56'
|21.10.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Торино (Турин)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|30.09.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|26.09.2018
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|23.09.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Рома (Рим)
|16.09.2018
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|57'
|01.09.2018
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Интер (Милан)
|26.08.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|19.08.2018
|1' -72'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|СПАЛ (Феррара)