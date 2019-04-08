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Джанкарло Гонсалес
Статистика
Джанкарло Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1988 (38)
#21 | Защитник
186 см
Коста-Рика
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Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
8
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
3 : 0
08.04.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
4 : 1
04.04.2019
Болонья
1' - 90'
51'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
2 : 1
31.03.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
2 : 3
16.03.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 1
03.03.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
24.02.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
0 : 1
03.02.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
0 : 4
27.01.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
СПАЛ
1 : 1
20.01.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
3 : 2
29.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
0 : 2
26.12.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 0
22.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
18.12.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
2 : 1
09.12.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
4 : 1
01.12.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 0
25.11.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2 : 2
11.11.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 2
04.11.2018
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 2
28.10.2018
Болонья
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 2
21.10.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 0
06.10.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
2 : 1
30.09.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
26.09.2018
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
23.09.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 0
16.09.2018
Болонья
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 3
01.09.2018
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.08.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 1
19.08.2018
СПАЛ
1' - 72'
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