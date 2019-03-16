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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 16 марта 2019
Торино
16.03.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
6'
Э. Пульгар (АГ)
89'
А. Иццо
29'
А. Поли
34'
Э. Пульгар (П)
64'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
Желтая карточка
А. Беренгер
90'
+5
Вторая желтая
О. Эйна
90'
+2
Желтая карточка
О. Эйна
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
А. Иццо
Пас отдал
А. Беренгер
89'
88'
Вторая желтая
Лянко
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
75'
64'
ГОЛ! 1:3!
Р. Орсолини
Пас отдал
Р. Паласио
56'
Желтая карточка
Лянко
50'
Желтая карточка
Н. Сансоне
41'
Желтая карточка
Р. Сориано
34'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Пульгар
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Поли
Желтая карточка
Д. Базелли
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Пульгар
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
3-2-3-2
46
Сиригу
26
Джиджи
4
Иццо
14
Ансальди
63
Н'Кулу
34
Эйна
8
Ринкон
33
Базелли
8
Мейте
11
Белотти
11
Дзадза
4-1-2-1-2
1
Скорупски
15
Мбайе
5
Данило
13
Лянко
35
Дийкс
5
Пульгар
21
Джемаили
21
Сориано
11
Сансоне
8
Паласио
7
Орсолини
Остались в запасе
Торино
Болонья
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Торино - Болонья
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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