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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - СПАЛ
Болонья - СПАЛ: обзор матча 19 августа 2018
Болонья
19.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
СПАЛ
71'
Я. Куртич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - СПАЛ
Вторая желтая
А. Надь
89'
89'
Замена
Л. Шимич
️️️️
М. Лаццари
83'
Замена
М. Вальдифиори
️️️️
Я. Куртич
81'
Желтая карточка
Фелипе
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Поли
77'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Д. Гонсалес
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
Я. Куртич
Пас отдал
Фелипе
69'
Замена
Э. Луис
️️️️
С. Миссироли
Желтая карточка
А. Надь
68'
Желтая карточка
Ф. Матиелло
64'
Замена
А. Надь
️️️️
Э. Пульгар
56'
45'
+1
Желтая карточка
М. Фарес
Желтая карточка
Э. Пульгар
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Болонья
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
29
Антонио Калабрезе
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
3-3-2-2
1
Скорупски
22
Хеландер
5
Данило
21
Гонсалес
35
Дийкс
5
Пульгар
14
Матиелло
21
Джемаили
15
Поли
9
Сантандер
8
Паласио
4-3-3
1
Гомис
29
Лаццари
34
Викари
27
Фелипе
15
Сионек
6
Миссироли
28
Скьяттарелла
27
Куртич
7
Антенуччи
37
Петанья
93
Фарес
5
Пульгар
6
Надь
6
Надь
5
Пульгар
15
Поли
7
Орсолини
7
Орсолини
15
Поли
21
Гонсалес
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
21
Гонсалес
29
Лаццари
2
Шимич
2
Шимич
29
Лаццари
27
Куртич
16
Вальдифиори
16
Вальдифиори
27
Куртич
6
Миссироли
25
Луис
25
Луис
6
Миссироли
Остались в запасе
Болонья
СПАЛ
29
Антонио Калабрезе
ЦФ
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
29
Антонио Калабрезе
ЦФ
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Болонья - СПАЛ
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Ренато ДальАра
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