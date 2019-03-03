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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 03 марта 2019
Удинезе
03.03.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
25'
Р. Де Пауль (П)
79'
И. Пуссетто
39'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
Желтая карточка
С. Окака-Чука
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Дийкс
81'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
ГОЛ! 2:1!
И. Пуссетто
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
79'
Желтая карточка
М. Зеегелар
51'
39'
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Р. Орсолини
Желтая карточка
Р. Мандрагора
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Де Пауль
25'
23'
Желтая карточка
А. Поли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Муссо
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
87
Де Майо
4
Зеегелар
5
тер Авест
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
7
Де Пауль
23
Пуссетто
77
Окака-Чука
4-3-3
1
Скорупски
15
Мбайе
13
Лянко
5
Данило
35
Дийкс
21
Сориано
21
Джемаили
15
Поли
8
Паласио
7
Орсолини
9
Сантандер
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Удинезе - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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