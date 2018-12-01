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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Болонья
Сампдория - Болонья: обзор матча 01 декабря 2018
Сампдория
01.12.2018, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 14 тур
4 : 1
Завершен
Болонья
10'
Д. Прат
25'
Ф. Квальярелла
41'
Г. Рамирес
68'
Ф. Квальярелла
17'
А. Поли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Болонья
Желтая карточка
Б. Берешиньски
88'
Желтая карточка
К. Линетти
78'
69'
Желтая карточка
Р. Паласио
ГОЛ! 4:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Линетти
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
Желтая карточка
Л. Тонелли
55'
53'
Желтая карточка
А. Калабрези
ГОЛ! 3:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
Д. Капрари
41'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Квальярелла
25'
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Поли
Пас отдал
М. Сванберг
ГОЛ! 1:0!
Д. Прат
Пас отдал
Д. Капрари
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
2
Андерсен
26
Тонелли
18
Берешиньски
14
Виейра
26
Прат
17
Линетти
11
Рамирес
27
Квальярелла
10
Капрари
4-1-3-2
1
Скорупски
14
Матиелло
33
Калабрези
5
Данило
22
Хеландер
5
Пульгар
15
Поли
7
Крейчи
32
Сванберг
11
Фальчинелли
9
Сантандер
Остались в запасе
Сампдория
Болонья
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Сампдория - Болонья
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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