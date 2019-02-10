Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 10 февраля 2019
Болонья
10.02.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
17'
М. Дестро
33'
Л. Лерагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
86'
Желтая карточка
А. Санабрия
Желтая карточка
И. Мбайе
81'
64'
Желтая карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
Р. Паласио
58'
33'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лерагер
Пас отдал
Д. Лазович
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
А. Поли
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-2-3
1
Скорупски
15
Мбайе
21
Гонсалес
5
Данило
14
Матиелло
5
Пульгар
21
Сориано
15
Поли
20
Эдера
8
Паласио
21
Дестро
4-1-2-3
13
Раду
87
Жуканович
22
Гюнтер
4
Бираски
4
Кришито
16
Радованович
44
Велозу
21
Лерагер
88
Лазович
19
Санабрия
8
Куаме
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Болонья - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Дженоа
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+