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Исмаэль Лопес Бланко
Статистика
Исмаэль Лопес Бланко - статистика
Завершил карьеру
29 января 1990 (36), Памплона
#18 | Полузащитник
180 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
27
0
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Спортинг
2 : 2
20.05.2017
Бетис
58' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
0 : 1
14.05.2017
Спортинг
88' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Спортинг
1 : 0
06.05.2017
Лас-Пальмас
83' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
3 : 1
28.04.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Спортинг
1 : 1
25.04.2017
Эспаньол
78' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Спортинг
2 : 3
15.04.2017
Реал
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
0 : 0
02.04.2017
Спортинг
81' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
3 : 1
19.03.2017
Гранада
84' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Барселона
6 : 1
01.03.2017
Спортинг
59' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леганес
0 : 2
12.02.2017
Спортинг
1' - 58'
Испания. Примера, 21 тур
Спортинг
2 : 4
05.02.2017
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
29.01.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Спортинг
2 : 3
15.01.2017
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
07.01.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Спортинг
1 : 3
17.12.2016
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 1
11.12.2016
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2016
Осасуна
1' - 90'
78'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
26.11.2016
Спортинг
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1 : 3
20.11.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3 : 2
04.11.2016
Спортинг
1' - 74'
35'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1 : 1
29.10.2016
Севилья
1' - 69'
6'
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
0 : 0
22.10.2016
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Спортинг
1 : 2
16.10.2016
Валенсия
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
01.10.2016
Спортинг
1' - 90'
85'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
21.09.2016
Спортинг
58' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
5 : 0
17.09.2016
Спортинг
1' - 46'
Испания. Примера, 3 тур
Спортинг
2 : 1
11.09.2016
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
28.08.2016
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Спортинг
2 : 1
21.08.2016
Атлетик
1' - 90'
61'
15'
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