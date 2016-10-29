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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Севилья
Спортинг - Севилья: обзор матча 29 октября 2016
Спортинг
29.10.2016, суббота, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
20'
М. Гомес
4'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Севилья
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
83'
Замена
А. Лора
️️️️
М. Гомес
82'
74'
Замена
П. Сарабия
️️️️
В. Бен-Йеддер
Желтая карточка
Н. Касес
71'
Замена
Д. Нди
️️️️
Д. Чоп
70'
Замена
Бурги
️️️️
И. Лопес Бланко
69'
45'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Насри
Желтая карточка
М. Гомес
26'
Желтая карточка
Д. Чоп
24'
23'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Желтая карточка
И. Куэльяр
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Р. Канелья
20'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
6'
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
25
Феррейра Фильо Мариано
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-1-2
25
Куэльяр
16
Кастельяно
22
Мере
15
Канелья
45
Аморебиета
6
Альварес
10
Касес
18
Лопес Бланко
16
Гомес
9
Чоп
25
Вигуэра
2-4-2-2
15
Серхио Рико
23
Рами
25
Меркадо
25
Мариано
15
Н'Зонзи
23
Карришу
14
Насри
20
Васкес
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
16
Гомес
11
Лора
11
Лора
16
Гомес
9
Чоп
20
Нди
20
Нди
9
Чоп
18
Лопес Бланко
18
Бурги
18
Бурги
18
Лопес Бланко
14
Насри
10
Иборра
10
Иборра
14
Насри
10
Бен-Йеддер
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Спортинг
Севилья
13
Диего Мариньо
ВР
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Спортинг - Севилья
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Эль Молинон
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