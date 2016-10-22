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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Спортинг
Гранада - Спортинг: обзор матча 22 октября 2016
Гранада
22.10.2016, суббота, 21:45
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Спортинг
Желтая карточка
И. Куэнка
90'
+2
Желтая карточка
А. Кравец
90'
82'
Замена
В. Родригес
️️️️
Бурги
80'
Желтая карточка
С. Альварес
Замена
О. Атцили
️️️️
А. Перейра
80'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
75'
74'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
К. Кастро
Замена
Х. Маркес
️️️️
В. Ангбан
72'
Желтая карточка
В. Ангбан
71'
58'
Замена
Н. Касес
️️️️
Р. Айт-Атмане
Замена
А. Буэно
️️️️
Э. Понсе
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Исаак Куэнка
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Гранада
13
Ойер
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
11
Силва
18
Ломбан
2
Тито
21
Рубен Везо
4
Уче
7
Ангбан
7
Куэнка
8
Перейра
9
Понсе
11
Кравец
4-2-2-2
25
Куэльяр
29
Родригес
11
Лора
16
Кастельяно
22
Мере
6
Альварес
8
Айт-Атмане
16
Гомес
18
Бурги
9
Чоп
16
Кастро
7
Ангбан
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
7
Ангбан
8
Перейра
77
Атцили
77
Атцили
8
Перейра
9
Понсе
19
Буэно
19
Буэно
9
Понсе
18
Бурги
8
Родригес
8
Родригес
18
Бурги
8
Айт-Атмане
10
Касес
10
Касес
8
Айт-Атмане
16
Кастро
25
Вигуэра
25
Вигуэра
16
Кастро
Остались в запасе
Гранада
Спортинг
13
Ойер
ВР
27
Франк Табану
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
27
Франк Табану
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Гранада - Спортинг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Лос Карменес
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