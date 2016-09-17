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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Спортинг
Атлетико - Спортинг: обзор матча 17 сентября 2016
Атлетико
17.09.2016, суббота, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
5 : 0
Завершен
Спортинг
2'
А. Гризманн
5'
К. Гамейро
31'
А. Гризманн
72'
Ф. Торрес
90+1'
Ф. Торрес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Спортинг
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Ф. Торрес
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Кастельяно
ГОЛ! 4:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Корреа
72'
69'
Замена
К. Кастро
️️️️
Д. Чоп
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
69'
63'
Замена
А. Афиф
️️️️
В. Родригес
Замена
А. Корреа
️️️️
К. Гамейро
60'
46'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
И. Лопес Бланко
Замена
А. Фернандес
️️️️
Я. Карраско
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
31'
16'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Ф. Луис
5'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Гамейро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Дуглас
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
15
Савич
24
Врсалько
6
Коке
8
Ньигес
10
Гайтан
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
4-3-2-1
25
Куэльяр
22
Мере
16
Кастельяно
5
Дуглас
45
Аморебиета
10
Касес
18
Лопес Бланко
6
Альварес
8
Родригес
18
Бурги
9
Чоп
10
Карраско
17
Фернандес
17
Фернандес
10
Карраско
9
Гамейро
10
Корреа
10
Корреа
9
Гамейро
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
18
Лопес Бланко
25
Вигуэра
25
Вигуэра
18
Лопес Бланко
9
Чоп
16
Кастро
16
Кастро
9
Чоп
8
Родригес
30
Афиф
30
Афиф
8
Родригес
Остались в запасе
Атлетико
Спортинг
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Атлетико - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Окон Арраис
Стадион:
Висенте Кальдерон
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