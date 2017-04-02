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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Спортинг
Севилья - Спортинг: обзор матча 02 апреля 2017
Севилья
02.04.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Спортинг
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
83'
81'
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
Бурги
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Х. Корреа
81'
78'
Желтая карточка
Х. Торрес
Желтая карточка
С. Насри
75'
72'
Замена
Л. Траоре
️️️️
К. Кастро
67'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Ф. Аморебиета
61'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
В. Иборра
️️️️
В. Бен-Йеддер
60'
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Краневиттер
60'
Желтая карточка
Н. Пареха
59'
58'
Желтая карточка
М. Кастельяно
34'
Желтая карточка
М. Весга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЛП
7
Витоло
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЛП
18
Бурги
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
25
Хавьер Торрес
ПП
16
Карлос Кастро
ЦФ
14
Карлос Кармона
РФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
29
Хуан Родригес
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
20
Дани Нди
АП
90
Ласина Траоре
ЦФ
3-3-2-2
15
Серхио Рико
2
Лангле
2
Пареха
25
Мариано
15
Н'Зонзи
14
Насри
5
Краневиттер
7
Витоло
7
Сарабия
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
4-1-2-1-2
25
Куэльяр
15
Канелья
3
Бабен
45
Аморебиета
16
Кастельяно
6
Весга
25
Торрес
6
Альварес
18
Бурги
14
Кармона
16
Кастро
10
Бен-Йеддер
10
Иборра
10
Иборра
10
Бен-Йеддер
5
Краневиттер
9
Йоветич
9
Йоветич
5
Краневиттер
32
Корреа
10
Вьетто
10
Вьетто
32
Корреа
45
Аморебиета
29
Родригес
29
Родригес
45
Аморебиета
18
Бурги
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
18
Бурги
16
Кастро
90
Траоре
90
Траоре
16
Кастро
Остались в запасе
Севилья
Спортинг
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
20
Дани Нди
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
20
Дани Нди
АП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Севилья - Спортинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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