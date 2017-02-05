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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Алавес
Спортинг - Алавес: обзор матча 05 февраля 2017
Спортинг
05.02.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 21 тур
2 : 4
Завершен
Алавес
84'
Л. Траоре
90'
К. Кастро
10'
Р. Собрино
58'
К. Сантос (П)
70'
Э. Мендес (П)
86'
Алексис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Алавес
ГОЛ! 2:4!
К. Кастро
Пас отдал
К. Кармона
90'
86'
ГОЛ! 1:4!
Алексис
Пас отдал
О. Ромеро
ГОЛ! 1:3!
Л. Траоре
Пас отдал
Н. Касес
84'
80'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Р. Собрино
Желтая карточка
Н. Касес
75'
Желтая карточка
Л. Траоре
75'
Желтая карточка
К. Кармона
71'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Р. Канелья
71'
70'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Э. Мендес
Желтая карточка
И. Куэльяр
69'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
68'
67'
Замена
Дейверсон
️️️️
К. Сантос
66'
Замена
О. Ромеро
️️️️
А. Катай
Замена
К. Кастро
️️️️
Д. Чоп
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Сантос
45'
+1
Желтая карточка
К. Сантос
Замена
Бурги
️️️️
А. Афиф
45'
Желтая карточка
А. Афиф
44'
Желтая карточка
М. Весга
39'
23'
Желтая карточка
Н. Крстичич
20'
Желтая карточка
А. Катай
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Собрино
Пас отдал
А. Катай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
АП
30
Акрам Афиф
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
19
Рубен Собрино
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Даниэль Торрес
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Куэльяр
16
Кастельяно
22
Мере
45
Аморебиета
15
Канелья
6
Весга
10
Касес
18
Лопес Бланко
14
Кармона
9
Чоп
30
Афиф
4-3-2-1
1
Пачеко
2
Вигарай
4
Алексис
3
Феддаль
15
Гарсия
16
Торрес
7
Крстичич
7
Мендес
19
Собрино
10
Катай
9
Сантос
30
Афиф
18
Бурги
18
Бурги
30
Афиф
9
Чоп
16
Кастро
16
Кастро
9
Чоп
15
Канелья
90
Траоре
90
Траоре
15
Канелья
19
Собрино
19
Гарсия
19
Гарсия
19
Собрино
10
Катай
10
Ромеро
10
Ромеро
10
Катай
9
Сантос
16
Дейверсон
16
Дейверсон
9
Сантос
Остались в запасе
Спортинг
Алавес
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Адриан Ортола
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Диего Мариньо
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
Остались в запасе
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Адриан Ортола
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Спортинг - Алавес
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Эль Молинон
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