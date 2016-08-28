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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Спортинг
Алавес - Спортинг: обзор матча 28 августа 2016
Алавес
28.08.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Спортинг
Замена
Г. Токеро
️️️️
Э. Мендес
85'
80'
Замена
К. Кастро
️️️️
Бурги
Замена
К. Эспиноса
️️️️
И. Гомес
73'
73'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Н. Касес
66'
Желтая карточка
М. Гомес
52'
Замена
Ж. Бабен
️️️️
Ф. Аморебиета
Замена
К. Сантос
️️️️
Дейверсон
45'
Желтая карточка
Дейверсон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Даниэль Торрес
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
10
Начо Касес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ПП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
19
Эрнандес
4
Алексис
5
Лагвардия
17
Фемения
14
Льоренте
19
Гарсия
7
Мендес
16
Торрес
11
Гомес
16
Дейверсон
3-3-3-1
25
Куэльяр
16
Кастельяно
22
Мере
45
Аморебиета
6
Альварес
18
Лопес Бланко
10
Касес
16
Гомес
8
Родригес
18
Бурги
9
Чоп
11
Гомес
7
Эспиноса
7
Эспиноса
11
Гомес
7
Мендес
23
Токеро
23
Токеро
7
Мендес
16
Дейверсон
9
Сантос
9
Сантос
16
Дейверсон
45
Аморебиета
3
Бабен
3
Бабен
45
Аморебиета
10
Касес
25
Торрес
25
Торрес
10
Касес
18
Бурги
16
Кастро
16
Кастро
18
Бурги
Остались в запасе
Алавес
Спортинг
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Алавес - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
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Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Мендисорроса
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