Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал
Спортинг - Реал: обзор матча 15 апреля 2017
Спортинг
15.04.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
2 : 3
Завершен
Реал
14'
Д. Чоп
50'
М. Весга
17'
Иско
59'
А. Мората
90'
Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал
Желтая карточка
А. Афиф
90'
+2
Замена
А. Афиф
️️️️
С. Альварес
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:3!
Иско
Пас отдал
Марсело
89'
Желтая карточка
А. Мората
89'
Замена
Каземиро
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
Н. Касес
87'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
79'
Замена
Д. Нди
️️️️
Д. Чоп
79'
71'
Замена
М. Диас
️️️️
Л. Васкес
Замена
Н. Касес
️️️️
М. Гомес
69'
Желтая карточка
М. Кастельяно
61'
59'
ГОЛ! 2:2!
А. Мората
Пас отдал
Данило
57'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 2:1!
М. Весга
Пас отдал
Ж. Бабен
50'
Желтая карточка
С. Альварес
34'
17'
ГОЛ! 1:1!
Иско
Пас отдал
Л. Васкес
ГОЛ! 1:0!
Д. Чоп
Пас отдал
М. Весга
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЛАЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ПАЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
19
Карлос Кармона
ОП
6
Серхио Альварес
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ОП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
20
Дани Нди
АП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Реал
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
3-4-2-1
25
Куэльяр
3
Бабен
22
Мере
45
Аморебиета
18
Лопес Бланко
6
Весга
19
Кармона
16
Кастельяно
16
Гомес
6
Альварес
9
Чоп
4-1-3-2
1
Касилья
13
Данило
6
Начо
93
Рамос
17
Коэнтрау
8
Ковачич
17
Васкес
22
Иско
23
Родригес
21
Мората
10
Асенсио
16
Гомес
10
Касес
10
Касес
16
Гомес
9
Чоп
20
Нди
20
Нди
9
Чоп
6
Альварес
30
Афиф
30
Афиф
6
Альварес
17
Коэнтрау
12
Марсело
12
Марсело
17
Коэнтрау
8
Ковачич
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Ковачич
17
Васкес
9
Диас
9
Диас
17
Васкес
Остались в запасе
Спортинг
Реал
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Рубен Янес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Спортинг - Реал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Реал
«Реал» готовит на лето 80-миллионный трансфер
00:42
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 15:21
1
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
18 ноября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
Вчера, 17:52
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
«Реал» готовит на лето 80-миллионный трансфер
00:42
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
Вчера, 15:21
1
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
«Реал» продлил контракт с основным полузащитником
18 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+